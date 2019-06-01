يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره توتنهام مساء اليوم، السبت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتنقل المباراة النهائية على قنوات bein HD1، وbein HD2، وbein HD3، وbein HD4، بصوت المعلقين رؤوف خليف، خليل البلوشي، يوسف سيف، علي محمد علي وحفيظ دراجي.

ويمكن مشاهدة المباراة مجانًا عبر قناتي BFM TV الفرنسية وRAI1 الإيطالية، وتردد قناة RAI1على قمر هوت بيرد 11766 عمودي، ومعدل الترميز 27500، والتصحيح:2/3، أو على تردد 10992 عمودي، ومعدل الترميز 27500، والتصحيح 3/4.

تردد قناة BFM TV12692 أفقي، ومعدل الترميز 27500.