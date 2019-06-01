محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.5%

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 بنسبة نجاح بلغت 80.5% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 77.38% للإعدادية المهنية بزيادة 7% عن نتيجة العام الماضي والتي بلغت نسبة النجاح فيها 73.4%.

وأشاد محافظ أسيوط بمستوى امتحانات الشهادة الاعدادية هذا العام وبنتيجة الامتحانات والتي عكست مستوى الطلاب على مدار العام، مشيرا إلى أن الدعم الذي توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف المراحل التعليم وخاصة التعليم القبل الجامعي فضلا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات الحديثة.

وأشار صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 81.3% وبلغ عدد الحضور النظامي 57 ألف و 511 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 46 ألف و761 طالب وعدد الحضور المنازل 1624 ونجح منهم 849 طالبا من إجمالي المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 52.3% والوافدين 2 طالب ونجاح 2 طالب بنسبة 100% حيث بلغ نسبة إجمالي الحضور للإعدادية العامة 59 ألف و137 طالبا وإجمالي عدد الناجحين 47 ألف و 612 ناجح بنسبة نجاح بلغت 80.5% لافتا إلى أن عدد الحضور من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 11309 طالبا نجح منهم 8751 طالبا بنسبة نجاح بلغت 77.38% فضلا عن أن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 58% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 77.46% مضيفا أن النتيجة جارى توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.