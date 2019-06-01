ضبطت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، مستريح النسيج في نبروه بعد استيلائه على 5 ملايين جنيه من المواطنين، لتشغيله في تجارة النسيج مقابل أرباح شهرية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بتعدد البلاغات في مركز شرطة نبروه ضد "محمود.ع.م"، 59 عاما، حاصل على معهد فني تجاري ومقيم ببندر نبروه، بتجميع الأموال بغرض توظيفها في تجارة النسيج، وامتنع عن رد المبالغ التي تحصل عليها.

وتمكنت مباحث الأموال العامة، برئاسة العميد أحمد العجوز، والمقدم أكرم صيام، وكيل الإدارة، من ضبط المبلغ عنه، وبالفحص تبين أنه استولى على أكثر من 5 ملايين جنيه، بحجة تشغيلها في تجارة النسيج مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح أو رد المبالغ إلى أصحابها.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 8361 لسنة 2019 جنج نبروه، لاتخاذ الإجراءات القانونية.