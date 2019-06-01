بالصور| أجواء احتفالية في "مصر بتفطر" بالعاصمة الإدارية الجديدة

تشهد فعالية "مصر بتفطر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقرات فنية واحتفالية، بدأت بعرض مباراة نهائي أبطال أوروبا بين ليفربول، الذي يلعب لصالحه لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، وتوتنهام.

واصطفت الأسر المصرية المشاركة في أطول مائدة في العالم لمتابعة المباراة، في أجواء احتفالية.

وتحيي المطربة اللبنانية رزان مغربي حفل الإفطار الجماعي في العاصمة الإدارية الجديدة لتسجيل دخول مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول مائدة إفطار رمضانية في العالم.

وقالت رزان في بداية الحفل "طول عمرهم المصريين أصحاب إنشاءات عظيمة"، في إشارة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.