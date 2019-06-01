قالت الفنانة رزان مغربي، إنها سعيدة جدا لاختيارها لتقديم حفل عظيم مثل إفطار العاصمة الإدارية، الحفل الأكبر في رمضان، إذ تدخل به مصر موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأكبر طاولة إفطار رمضاني بالعالم طولها 3100 متر، بحضور أكثر من 7 آلاف شخص.

وأضافت "مغربي" لـ"الوطن": "كنت أشعر حالي اليوم وسط عيلة مصرية كبيرة، أفطر معهم بالبيت أو في ربوع العاصمة الإدارية الرائعة، وطبعا العاصمة الإدارية شيء مشرف جدا، كان عندي جولة فيها حبتها كتير، وكنا بفندق الماسة، كان الكل يبارك هذا الحدث الرائع".

وتابعت: "اليوم كان عيد حقيقي، العاصمة الإدارية هي مثال رائع للعاصمة الذكية وحلم مصري يتحقق علي أيادي مصرية.. تحيا مصر".