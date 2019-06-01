محافظ بورسعيد يستقبل الطالب "روماني" رابع العالم في الكيمياء الحيوية

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإنجاز العالمى لابن بورسعيد الشاب روماني أشرف، الطالب بالصف الرابع بالمدرسة الفنية الثانوية الصناعية المتقدمة ببورفؤاد، الفائز بالمركز الرابع على مستوى العالم فى المسابقه الدولية للعلوم والهندسة (إنتل إيسف) فرع الكيمياء الحيوية، التي أقيمت بولاية أريزونا الأمريكية مؤخرا.

وقال المحافظ، خلال استقباله للطالب روماني ووالده بمكتبه، اليوم، إن بورسعيد تفخر بإنجاز الطالب، الذي يحسب لمصر وبورسعيد والوطن العربى بأسره.

وأشار المحافظ إلى عزم المحافظة توفير الدعم اللازم للطالب النابغة من أجل مواصلة تفوقه وأبحاثه والمشاركة في جميع المسابقات الدولية المقبلة بالخارج.

ووجه بمخاطبة وزارتي الدفاع والبحث العلمي بإنجاز الطالب البورسعيدي، الذي شرف مصر ومنظومتها التعليمية.

وأعلن المحافظ عزمه إقامة حفل تكريم خاص لروماني وبالمركز الثقافي والترفيهي (أوبرا بورسعيد) عقب العيد وتكريم أسرته والمشرفين على مشروعه الفائز عقب العيد مباشرة.

وكلف المحافظ مسؤولي العلاقات العامة بالمحافظة بإعداد فيلم وثائقي، يسجل إنجاز الطالب البورسعيدي.

في المقابل أعرب الطالب روماني أشرف عن سعادته البالغه بلقاء محافظ بورسعيد، مشيرا إلى ارتياحه لتأكيدات المحافظ بشأن دعمه، لمواصلة مشواره العلمي خلال المرحلة المقبلة.