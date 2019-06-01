تفقد مساء اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، سير العمل بمحطة القاهرة وشبابيك حجز التذاكر للتأكد من توفير التذاكر نتيجة الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 28 مايو الحالى إلى يوم 10 يونيو المقبل بواقع 10 قطارات يوميا فى الاتجاهين منها 6 قطارات مكيفة و4 قطارات مميزة، بالإضافة إلى 490 عربة، علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعي بإجمالي حوالي 139 ألف مقعد إضافي خلال عطلة عيد الفطر المبارك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي.

وأكد رئيس الهيئة أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيدالفطر المبارك واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار وانتشار كل مشرفي التشغيل على كل مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.

كما وجَّه رئيس الهيئة بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية وكذلك زيادة عدد شبابيك وأكشاك التذاكر وتشديد الرقابة على شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب

كما راعت الهيئة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل بالإبقاء على أجور السفر دون تحريك وذلك على جميع القطارات الإضافية والعربات العلاوة بذات أسعار القطارات المقررة.