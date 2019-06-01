احتفلت الفنانة حلا شيحة، بانتهاء تصوير مسلسل "زلزال"، مساء أمس، موجهة الشكر لفريق العمل وصُنّاع المسلسل، قائلة: "فركش زلزال متشكرة لـ(سينرجي) وكل فريق العمل، والفنان الجميل النجم محمد رمضان".

ونشرت "حلا" صورة لها من كواليس المسلسل، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "أنا سعيدة إننا اشتغلنا مع بعض والعمل مع محمد ممتع، أتمنى له التوفيق والنجاح ويا رب المسلسل يعجب الجمهور".

"زلزال" هو أول عمل تشارك فيه الفنانة حلا شيحة بعدما أعلنت عودتها إلى التمثيل مرة أخرى، بعد سنوات من الاعتزال وخلع الحجاب، مؤكدة في بيان صحفي، اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكارًا تنتصر للإنسانية.

تدور أحداث مسلسل " زلزال" في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992، والذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.