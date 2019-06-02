أشاد المستشار محمد سالم، خبير العلاقات الدبلوماسية، ورئيس مجلس أمناء المبادرة المصرية لجذب الاستثمارات "استثمر في وطنك الثاني مصر"، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الاستثنائية العربية التي عُقدت بمكة، حيث حددت كلمة السيسي تحديات الأمن القومي العربي وآلية الرد على التجاوزات الإيرانية الأخيرة.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن كلمة السيسي حملت رسائل مهمة من بينها أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن العرب ليسوا على استعداد لأن يقبلوا بأي شكل، تهديد أمنهم القومي.

وأشار إلى أن مبادرة "استثمر في وطنط الثاني مصر" ستسير على خطى السيسي من خلال ترسيخ العلاقات الاقتصادية العربية حيث تسعى المبادرة إلى عمل سوق عربية مشتركة كما تسعى إلى زيادة الاستثمارات العربية في الدول العربية المختلفة وبالأخص مصر لمنافسة الاستثمارات الغربية.