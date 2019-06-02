غادة عبدالرازق تنتهي من تصوير "حدوتة مرة" بعد 3 أشهر متواصلة

انتهت غادة عبدالرازق من تصوير مسلسل "حدوتة مرة"، بعد تصوير دام أكثر من 3 أشهر بشكل متواصل، حيث يعتبر المسلسل آخر مسلسل بدأ تصوير فى مسلسلات رمضان الحالي.

يذكر أن المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، ومجدي كامل، وكارولين عزمى، وسلمى أبوضيف، ومحمد مهران.