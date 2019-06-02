انفجارات ضخمة قرب دمشق بعد إعلان إسرائيل إطلاق صاروخين من سوريا

ذكر التلفزيون السوري، أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال إن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي"، بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن صاروخين أطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، ولم يتسببا في سقوط ضحايا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وذكرت المتحدثة، أن التفاصيل لا تزال قيد البحث، مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد.

وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار، وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن جنديًا قتل في القصف.