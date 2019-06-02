سحر نصر تهنئ محمد صلاح: استمر في صنع التاريخ.. وحفيدتي مغرمة بك

هنأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ونادي ليفربول، بعد أن نجح مساء أمس في قيادة فريقه ليفربول للفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي وأحرز الهدف الأول، لفريقه، أمام فريق توتنهام، وانتهت المباراة بهدفين مقابل لا شيء.

ونشرت سحر نصر صورة لابنتها وحفيدتها "لينا" مع محمد صلاح، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "على الرغم من صغر سنها، حفيدتي لينا مغرمة جدا بمحمد صلاح، وتهتم به دائما مثل كل المصريين".

وأضافت سحر نصر: "مبروك لمحمد صلاح كونه أول مصري يسجل ويفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا، استمر في أنك تخلي مصر فخورة بيك.. استمر في صنع التاريخ.. تستحق".

وكان محمد صلاح نجح في قيادة فريقه ليفربول للفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي على حساب فريق توتنهام، بعدما نجح في إحراز الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من المباراة من اللقاء الذي انتهى لصالح ليفربول بهدفين مقابل لا شيء .