انتهى حزب مستقبل وطن بالسويس بقيادة المحاسب أحمد خشانة من توصيل المرافق لمنازل الأسر الأشد احتياجا داخل المحافظة، وتوزيع ملابس عيد الفطر على الأطفال الأيتام وغير القادرين.

وكان الحزب نفذ خطة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة داخل جميع الأحياء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوصول للمستحقين بالفعل.

وجرى خلال شهر رمضان توزيع آلاف من كراتين المواد الغذائية، على غير القادرين.

وقال خشانة، إنه يجري التنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنها مديرية التضامن الاجتماعي، للوصول إلى الأسر الأشد احتياجا داخل جميع الأحياء.