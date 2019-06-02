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الأهلى يضم رمضان صبحى نهائياً بـ72 مليون جنيه

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"الأوقاف" تنفي إلغاء احتفالات ذكرى "غزوة بدر" للمرة الأولى

"الأوقاف" تنفي إلغاء احتفالات ذكرى "غزوة بدر" للمرة الأولى

عاجل| بدء احتفالية ليلة القدر بآيات القرآن الكريم

عاجل| بدء احتفالية ليلة القدر بآيات القرآن الكريم

محافظة الجيزة: 469 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

محافظة الجيزة: 469 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الجيش السوري ينفذ ضربات مدفعية على أوكار جبهة فتح الشام بريف إدلب

الجيش السوري ينفذ ضربات مدفعية على أوكار جبهة فتح الشام بريف إدلب

بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية بالغربية.. لمدة أسبوعين

بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية بالغربية.. لمدة أسبوعين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على أراضٍ جنوبي نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على أراضٍ جنوبي نابلس

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ملابس العيد مجاناً فى معرض «أبورجيلة» بجسر السويس: هدية للأهالى

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«مسيحى» يُهدى «كرسى أرابيسك» لمسجد.. «الله مواطنة»

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بوابة إلكترونية لتسويق منتجات «الأسر المنتجة» عبر العالم

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«المبشرون بالنجومية».. أسماء برزت فى دراما رمضان وتنتظرها «بطولة مطلقة»

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