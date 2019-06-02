نفى البنك المركزي، ما تردد حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي "ATM" الخاصة بالبنوك المصرية ورق أبيض بدلًا من النقود والعملات الورقية، ، مُؤكداً أنه لا صحة لذلك.

وشدد البنك على أن جميع الماكينات بجميع البنوك المصرية مزودة بجهاز كشف تزوير لأى عُملة غير رسمية، وفي حالة اكتشاف الماكينة أى ورقة مزورة أو بيضاء لن تقبلها ولن تصرفها للعميل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأكد البنك المركزي في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ماكينات الصرف الآلي الخاصة بجميع البنوك المصرية تعمل من خلال منظومة تشمل برامج عالية الدقة والكفاءة ولا تسمح بحدوث أي أخطاء من هذا النوع، مُشيراً إلى أنه يتم تحديث هذه البرامج بشكل دوري بما يسهم فى تقديم خدمة آمنة للعملاء لإجراء المعاملات الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.