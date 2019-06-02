الجيش السوري ينفذ ضربات مدفعية على أوكار جبهة فتح الشام بريف إدلب

نفذت وحدات من الجيش السوري، اليوم، ضربات مدفعية وصاروخية مكثفة على أوكار إرهابيي تنظيم جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" والمجموعات المرتبطة به في قريتي ميدان غزال والهبيط بريف إدلب، ردًا على خروقاتهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الضربات حققت إصابات مباشرة في صفوف إرهابيي جبهة فتح الشام، ودمرت لهم أوكارا ونقاطا محصنة كانوا يتخذون منها منطلقا لاعتداءات على القرى الآمنة.

كانت وحدات من الجيش السوري دمرت، أمس، عدة أوكار وتجمعات ومنصات إطلاق الصواريخ لإرهابيي جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" في محيط قرى "كفر عويد - احسم - خان شيخون - الهبيط - الشيخ مصطفى" بريف إدلب الجنوبي.