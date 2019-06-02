قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ هدفنا الأساسي هو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب لإدراك مخاطر الفكر المتطرف، وحجم التحديات والمخاطر من جهة أخرى، وزاد: "لا شك أنّ الخطاب الديني أحد عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام".

وأضاف السيسي خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر: "نأمل في بذل المزيد من الجهد لنشر الفكر والإدراك السليم، بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا، ولنتذكر أنّ أمتنا خير أمة أخرجت للناس ما اعتصمت بحبل الله".

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته، أهمية إعلاء لغة الحوار واحترام الآخر، وترسيخ أسس المواطنة والإيمان بالتنوع والاختلاف.

وأقيمت احتفالية ليلة القدر، في قاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والسياسيين والنواب، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.