في تقليد جديد، أقام المستشار يحيى خضري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، حفل إفطار بمكتبه بمقر مجلس الدولة.

وحرص على توجيه دعوة عامة لجميع العاملين بالمحاكم الإدارية والتأديبية سواء مسلمين أو مسيحيين.

حضر حفل الأفطار المستشار محمد ضياء الدين رئيس المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، والمستشار الدكتور شريف عفيفى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لشئون المحاكم وقضاه أعضاء المكتب الفني والعاملين من الموظفين بالمحاكم.

وجاءت هذه الدعوى من قِبل حِرص المستشار يحيى خضري على أن تسود روح الود والتعاون بين جميع العاملين بالمحاكم، ما ينعكس بالإيجاب على مصلحة العمل والتي تحتاج إلى تذليل العقبات أمام المتقاضين لتحقيق العدالة الناجزه وزيادة معدل الإنجاز.