استعدادا لعيد الفطر.. زيادة 3 عربات قطارات لخط الصعيد في الإسكندرية

رفعت هيئة السكة الحديدية بالإسكندرية، اليوم، حالة الاستعدادات القصوى لعيد الفطر، من خلال زيادة عدد عربات القطارات والرحلات بخط الصعيد، فضلًا عن توفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال المهندس جمال سعد، رئيس هيئة السكك الحديدية بالإسكندرية، إنه تم وضع جميع الاستعدادات بتجهيز القطارات رقم 87 و2008 للركاب المتجهين إلى محافظة أسوان خلال فترة عيد الفطر، مؤكدًا إضافة عربيتين بالقطار الأول وعربة أخري للقطار الثاني، وذلك خلال الفترة من 28 مايو الماضي إلى 10 يونيو الجاري.

وأضاف جمال لـ"الوطن"، أن الهيئة توفر 3 عربيات يوميًا بالقطارين لعدم تكدس المواطنين بالقطارات، بالإضافة إلى توفير قطار أخر رقم 1940 المتجه إلى أسوان فى تمام الساعة 9.45 من مساء أمس من الإقلاع بمحطة مصر.

وأوضح أنه لا يوجد زيادة في أسعار التذاكر، مؤكدًا بأن تكلفة التذكرة للدرجة الأولى لأسوان بـ175 جنيهًا والدرجة الثانية بـ92 جنيهًا، مشيرًا إلى أن جميع القطارات الإضافية بيتم توجيهها إلى صعيد مصر فقط لتوفير مقاعد للركاب، وذلك لزيارة المغتربين لأسرهم خلال فترة عيد الفطر.

وأشار إلى تجهيز جميع قطارات القاهرة والأقاليم، وأن طريقة حجز تذاكر القطار بتكون يوم إقلاع القطار من محطة مصر أو سيدي جابر، موضحًا بأنه بيتم فتح باب الحجز بشبابيك التذاكر من صباح إقلاع القطار حتى نفاذ التذاكر، للقضاء على بيع التذاكر بالسوق السوداء.

كما أكد توفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد، وأن الهيئة تواصل العمل على تحصيل كافة غرامات "التزويغ" والركوب بين فواصل عربات القطارات، والتدخين داخل القطارات، من قبل المواطنين الذين لم يلتزموا بتعليمات هيئة السكة الحديد.

يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد قررت تطبيق غرامة قدرها 10 جنيهات في حال ركوب القطارات المميزة والمطورة دون تذكرة و20 جنيها للقطارات المكيفة والأسباني والفرنساوي و30 جنيها للقطارات المكيفة "vip".