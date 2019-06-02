أكد الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، ضرورة التأكيد على المفتشين بمتابعة الساحات ورصد أية مخالفات والتصدي لها، بجانب التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة من الإدارة معتمدا بخاتمها، والتعامل الصارم بإزالة أية لافتات حزبية أو انتماءات أيديولوجية.

وأضاف عبدالبصير، في بيان له، أنه تم إطلاق غرفة عمليات للمتابعة مع الإدارات الفرعية والمرور عليها، ورفع تقرير ساعة بساعة للغرفة الرئيسية، لافتًا إلى اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود خطيب غير مرخص أو ساحة مخالفة.