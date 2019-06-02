قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس موظف وعاملان 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامهم بسرقة خزينة الشركة.

وتبين من التحريات أن الموظف اتفق مع زملائه لسرقة الخزينة واستولوا على مبلغ ربع مليون جنيه.

واعترف المتهمون أمام محقق النيابة بعد العثور على فيديو تضمن وجودهم بمقر الشركة أثناء تنفيذ الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت مديرية أمن القاهرة كشفت لغز سرقة خزينة بداخلها 240 ألف جنيه من داخل شركة مقاولات، وتبين أن وراء الواقعة عاملين بالشركة بمساعدة أحد الأشخاص، وتحرر محضر بالواقعة.

وضبطت القوات، مورد مياه للشركة 31 عاما، محاسب بالشركة 51 عاما، ميكانيكي 35 عاما، سبق اتهامه في قضية مخدرات، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.