أطلقت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بإطلاق حملة دعائية لمصر تمتد على مدار شهر رمضان والصيف بدول الخليج العربى، وذلك في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الذي يتضمن تطويع آليات التسويق لتتماشى مع طبيعة كل سوق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك يأتى فى ظل استراتيجية وزارة السياحة لجذب المزيد من السياحة العربية إلى مصر حيث يمثل السوق العربى نحو 30% من حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وتتضمن الحملة الترويجية التى تم إطلاقها خلال شهر رمضان لوحات إعلانية خارجية ضخمة في كل من الإمارات العربية المتحدة، وفى المملكة العربية السعودية، حيث تُعرض فى أكثر الأماكن مشاهدة، بالإضافة إلى حملة إلكترونية تستهدف الجمهور عن طريق محتوى الفيديو، ومنصات التواصل الاجتماعى بكل من الـFacebook وYou Tube وGoogle وSnapchat وSabq وAudience Programmatic network وDailymotion في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

كما تضمنت الحملة إعلانات تليفزيونية بكبريات القنوات التليفزيونية العربية من خلال البرامج والمسلسلات الرمضانية التى تحظى بأعلى نسبة مشاهدة للمواطن العربى.

وأشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة إلى الأهمية التي تحظى بها الدول العربية كسوق محوري للسياحة الوافدة لمصر، مؤكدا على أهمية الاستفادة من فرصة تجمع الأسر العربية في شتى أرجاء الوطن العربي خلال شهر رمضان المعظم، ما يعد فرصة مثالية لعرض التنوع الثري للمنتجات والأنماط السياحية المختلفة في مصر أثناء التفافهم حول الشاشات لمشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية.

هذا وقد جاءت هذه الحملة بمردود إيجابي، وظهرت النتائج الأولى لها فيما أبرزته صحيفة Gulf News، وهى من أهم الصحف الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية، حيث أوضحت أن شركات السياحة في الإمارات العربية المتحدة أكدت أن مصر جاءت في المرتبة الأولى في قائمة المقاصد التي سوف يتوجه إليها السائحون الإماراتيون لقضاء أجازة عيد الفطر، والتى سوف تكون أسبوعا كاملا في الإمارات بالنسبة للعاملين في القطاع العام بينما ستكون أجازة العاملين في القطاع الخاص 3 أو 4 أيام، وأشار وكلاء السفر إلى أن المواطنين الإماراتيين اختاروا قضاء أجازتهم في مقاصد سياحية خارج بلادهم.

وأشارت الصحيفة في خبر تحت عنوان "الكشف عن أهم المقاصد السياحية التي يتوجه إليها السائحون الإماراتيون"، إلى أن شركات السياحة سجلت ارتفاعا في معدل حجوزات سفر السائحين الإماراتيين إلى عدد من دول الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر.

وأضافت الصحيفة أن مأمون حمدان مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند بموقع Wego الإلكترونى المتخصص في السفر والسياحة، أوضح أن الموقع سجل حصول مصر على المرتبة الأولى تلتها السعودية، ثم الهند ثم تركيا ثم الأردن ثم إندونيسيا ثم تايلاند، وذلك فيما يتعلق بأشهر المقاصد السياحية.