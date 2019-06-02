يشارك المخرج عمرو سلامة فى بطولة فيلم "أعز الولد" المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل، وقال سلامة لـ"الوطن" عن دوره إنه ضيف شرف لكنه ليس دور صغير، حيث يجسد فيه دور أحد أبناء الأمهات في الفيلم، مضيفا أنه دور مختلف.

ويدور الفيلم في إطار اجتماعي حول العلاقة بين الأجداد والأحفاد، وهو من بطولة النجمة ميرفت أمين وشيرين ودلال عبد العزيز وإنعام سالوسة، بالإضافة لعددًا من ضيوف الشرف منهم عمرو يوسف وكندة علوش ومنى زكي ورجاء الجداوي، والعمل من إخراج سارة نوح.

ويحضر عمرو سلامة في الوقت الحالى لفيلم "ما وراء الطبيعة" الذي يعد أول إنتاج مصري لشركة نتفليكس، ويختار عمرو فى الوقت الحالي أبطال العمل إستعدادا لبدء التصوير بعد عيد الفطر.