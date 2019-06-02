استضاف الفنان رامز جلال، في برنامج المقالب الشهير" رامز في الشلال" والذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم، المدير الفني لمنتخب مصر السابق هيكتور كوبر .

وسخر رامز من كوبر ، قائلا :" يعني يبقى معاك محمد صلاح، ورمضان صبحي، وتخلي المنتخب كله يدافع، حرام عليك، أنا هاخد حق منتخب مصر منك، ده احنا كنا بنحزق من قلبنا وإحنا بنشجع منتخب مصر، يا خسارة كسفتنا".

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه.