أعرب الفنان والإعلامي باسل الزارو، عن سعادته بنجاح شخصية مارتن التى قدمها في مسلسل "الحرملك"، والذي يعرض حاليا فى عدد من الدول العربية، مشيرا إلى أن المسلسل كون له جماهيرية في عدد من البلدان العربية.

وأكد الزارو لـ"الوطن" عن مشاريعه خلال الفترة المقبلة، أنه سيركز على العمل في السينما، وخاصة أنه عرض عليه خلال الفترة الماضية أكثر من عمل سينمائي. وحول تقديمه للبرامج خلال الفترة المقبلة، أكد أنه يفضل تقديم البرامج الموسمية مثل "ذا إكس فاكتور"، مشيرا إلى أن البرامج اليومية والأسبوعية تتطلب منه مجهود كبير بجعله غير قادر على التركيز فى التمثيل.