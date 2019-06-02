شارك اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا، والنائب البابوى لإبراشية البحر الأحمر، حفل إفطار الوحدة الوطنية، الذي أقامته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكنيسة الأنبا شنوده بالغردقة.

من جانبه أعرب المحافظ عن خالص سعادته بالمشاركة في حفل الإفطار الذي أقامته الكنيسة، موجها الشكر والتقدير لكل المساهمين في هذا الإفطار، مشيرا إلى أن الحفل يدعم أواصر المحبة والتسامح والآخاء، التي يتمتع بها المصريين، مؤكدا أن الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه سيستمرون في رباط إلي يوم الدين، ولن تنجح أي قوة خارجية في التفرقة بين أبناء الوطن .

في ذات السياق رحب الأنبا دانيال، النائب البابوى لإبراشية البحر الأحمر بالمحافظ، داعيا الله له بالصحة والتوفيق فى كل الأعمال.

شارك في حفل الإفطار الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، والعميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء علي شوكت، رئيس مدينة الغردقة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، ورجال الدين المسيحي والإسلامي بالمحافظة.