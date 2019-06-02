أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، توريد مستلزمات أشعة من أفلام جميع المقاسات وأحماض بقيمة 600 ألف جنيه وتوزيعها على المستشفيات والإدارات الصحية، لتسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد "مرعي"، في تصريحات صحفية، استمرار الجهود في دعم المستشفيات، لتطوير الخدمة المقدمة لمواطني محافظة البحر الأحمر، في إطار اهتمام وتوجيهات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، برفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمواطني البحر الأحمر، بالتنسيق مع الأستاذة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.