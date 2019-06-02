أشاد المستشار محمد سالم، مؤسس مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"، باللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مهنئًا إياه على فوز فريقه أمس بدوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن صلاح قيمه اقتصادية كبرى لمصر، حيث له أهمية رياضية عظيمة لا يختلف عليها أحدًا.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حصاد اليوم"، على شاشة "نايل سبورت"، أن من ضمن الأهمية الاقتصادية لـ "صلاح" هو جعل الدولة تنظر لفكرة الاستثمار الرياضي وما يمكن أن يحققه هذا الاستثمار بالنسبة للوطن حيث يستطيع أن يقود استثمار الدولة كما هو حادث في دولة البرازيل، حيث إن اقتصاد البرازيل أغلبه يعتمد على الاستثمار في كرة القدم.

وأوضح أن الاستثمار الرياضي في مصر وبالتحديد في مجال كرة القدم يكون عبارة عن اكتشاف المواهب ورعايتها رعاية جيدة وتدريبها بشكل علمي سليم ومن ثم فتح أبواب الاحتراف لها بمقابل مادي كبير يساهم وبقوة في دعم الاقتصاد المصري، متوقعًا أن تفتح الدولة ذراعيها للاستثمار العربي في مجال الرياضة المصرية.