ثلاثة مشاهد طغت على نهائي دوري أبطال أوروبا أمس، السبت، حيث كان أبرزها إحراز محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، الهدف الأول للريدز من ضربة جزاء في مرمى الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبر في الشوط الأول من أحداث المباراة.

أما المشهد الثاني الذي عطل المباراة لبضع دقائق كان اقتحام مشجعة روسية أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" خلال مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ودخلت الفتاة إلى أرضية الملعب وهي ترتدي "مايوه بكيني" قطعة واحدة وسط ذهول الجميع.

ويظل المشهد الثالث هو الأطرف على الإطلاق، حيث تداول المصريون تعليقا لأحد متابعي صفحة محمد صلاح على صورة له منذ عام 2014، ويدعى ياسر تعيلب، حيث كتب "يا رب أشوفك في ليفربول يا صلاح أنا من أشد المشجعين لك"، بتاريخ 11 يناير 2014، حيث عاد هذا التعليق على الساحة مرة أخرى في عام 2019، ليجمع المصريون في منشوراتهم المختلفة على ضرورة وجود الرجل صاحب التعليق في حياتهم، ويقول أحدهم "أنا محتاج ياسر تعيلب يدعيلي والله"، وتقول أخرى "محدش عارف أستاذ ياسر تعيلب فين! محتاجين دعوة منه"، وترد عليها صديقتها "أنا محتاجة الراجل ده يتوقع ليا حياتي".

ويقول ياسر تعيلب، إنه كان يفضل ذهاب محمد صلاح لليفربول عن نادي تشيلسي الذي لم يجد فيه فرصة مع المدرب البرتغالي جوزية مورينيو.

وأضاف تعيلب لـ"الوطن": "سعيد لما يقدمه محمد صلاح في مسيرته الاحترافية وبكل صراحة فخر مصر والعرب بدون كلام، لأنه يرفع علم مصر في الخارج ويعتبر خير سفير لمصر في العالم".

وتابع تعيلب: "توقعت إحرازه هدفا أو اثنين لكني كنت واثقا في تتويجه باللقب الأوروبي".

وثأر محمد صلاح لخروجه مصابا في نهائي النسخة الماضية، عندما تعرض لإصابة قوية بكتفه بعد تدخل من مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، وسجل نقاطا مهمة في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وسجل هدفا مبكرا من ركلة جزاء وقاد ليفربول الإنجليزي إلى إحراز لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.