"العالم جاي على جدة إنت رايح فين؟".. شعار السعودية للاستمتاع بالصيف

أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، برنامجها الترفيهي للصيف، الذي يتضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية والرياضية، والمسابقات، والألعاب الإلكترونية، ضمن مشاركتها في "موسم العيد" والصيف الذي ينطلق بدءا من 8 يونيو الجاري، ويستمر حتى 18 يوليو المقبل.

واختارت الهيئة شعارا لبرنامجها بعنوان: "العالم جاي #على جدة، انت رايح فين"، وشرحت الهيئة قصة موسم جـدة، تلك المدينة التي اعتمد سكانها منذ القدم على موارد الصيد كمصدر دخل رئيسي لها.

وأضافت الهيئة: في وقتنا الراهن لمدينة جدة ميزات، تنافسية عديدة، حيث يعد ميناؤها البحري من أهم وأكبر خمس موانئ في العالم والذي يربط الشرق بالغرب، وكونها بوابة العالم الإسلامي وعاصمتهـا مكة والتي يعبرهـا ملايين الحجاج ومرتادو بيت الله الحرام، لذلك فهي تعد ثاني أكبر مدن العالم بعد نيويورك من ناحية عدد وتنوع الثقافات لساكنيها ومرتاديها".

وتابعت الهيئة: "من هنا ابتدأت قصة موسـم جـدة والتـي اتخذت جملة (بحر وثقافة)، شعارا لها لتعكس عصارة الملذات التنافسية لتلك المدينة الرائعة جدة".

ودعت الهيئة العالم المواطنين في كل أنحاء إلى العالم لاكتشاف فعاليات فريدة من نوعهـا قائلة: عيشوا تجارب مثيرة عبر عالم من الترفيه المستمر، وسافروا عبر الزمن في نبالة تاريخ المملكة وثقافتها الفريدة، بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة الغنية والمتنوعة.

ويتضمن البرنامج، تواجد أشهر المطربين والمطربات العالميين، وعلى رأسهم كريس براون ومارتن جاركس، ودي جي خالد، ومارشميلو، وعمرو دياب، وشيرين، وحسين الجسمي، ومحمد حماقي، وكاظم الساهر، ونانسي وائل جسار، إضافة إلى عدد من نجوم الرياضة، والألعاب الترفيهية الحديثة.

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