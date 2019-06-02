عادل الجبير: "الجميع يعلم أن تحريف قطر للحقائق ليس مستغربا"

قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.

وأضاف "الجبير"، خلال تصريحات نقلتها فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن قطر تتحفظ على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، مستطردًا: "الجميع يعلم أن تحريف قطر للحقائق ليس مستغربا".

وتابع: "بيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية".