يعد برج الجدي من الأبراج الترابية، ويفضل دائما رجل الجدي أن يحقق ذاته، ومن أبرز عيوبه أنه لا يثق في الناس بسهولة، ولا يشعر بالاستقرار العاطفي أو النفسي.

وتقدم "الوطن" يوميا خدمة حظك اليوم، وفقا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل العمل الإيجابي، ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك، وتعيد تحديد أولوياتك، وتضع الأساس لبداية نشاط جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية، وتساعدك أن تحافظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي، الملحن عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.