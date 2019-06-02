أعلن مصدر عسكري سوري، نجاح الدفاعات الجوية في تدمير صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور، مشيرا إلى أن الصواريخ أدت إلى مقتل جندي وجرح اثنين آخرين وإصابة مستودع ذخيرة خلال الاستهداف، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.