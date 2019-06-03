حظك اليوم برج الدلو

رجل برج الدلو متقلب ومتناقض ولكنه في الوقت ذاته لديه قدرة فائقة على بعث الراحة النفسية في نفوس الآخرين.

وتقدم "الوطن" يوميا خدمة حظك اليوم، وفقا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة، واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو، المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.