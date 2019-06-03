أكد إبراهيم إمبية إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية السلام التابعة لمركز الحمام بمطروح، حاصل على دورة قادة المستقبل، أن الدورة تمت بشكل مختلف وتم التركيز على الجانب العملي وساهمت الدورة في بناء شخصية القائد، والتعرف على كيفية إدارة الأزمة، فضلا عن جلسات المحاكاة، والإلمام بقوانين الإدارة المحلية، فضلا عن زيارات ميدانية لعدد من المواقع للتعرف على طبيعة العمل ومنها زيارات لمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة ومصنع تدوير القمامة 15 مايو ومركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء وجهاز التعبئة والإحصاء والمرصد الاعلامي بمجلس الوزراء.

وأضاف إبراهيم، لـ"الوطن": "أتمنى أن يتحول مركز تدريب سقارة إلى أكاديمية تمنح دبلومة وماجستير ودكتوراه تعود بالنفع على قيادات الإدارة المحلية وترفع مستوى الأداء بالإدارة المحلية ليضاهي مستويات الأداء العالمية، ما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة بالتقدم".

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم كل الدعم لهذه المشروعات لأنها سترفع مستوى الاقتصاد القومي للدوله وتجعل مصر مثلها مثل الصين والهند، داعيا إلى الاهتمام بصناعة البرمجيات فدولة مثل الهند تركز على صناعة البرمجيات ونحن لدينا عقول ممتازة ولكن تحتاج إلى البيئة المناسبة وتحتاج الفرصة فقط وسوف تبدع.

ودعا إلى الاستفادة من عقول مصر المتميزة بالخارج وربطهم بمصرنا الحبيبه لنقل خبرتهم لبلدهم كما تفعل الدول المتقدمة، وشدد على أهمية الاهتمام بالزراعة وحل المشكلات التي تواجه الفلاح حتى تتحقق أعلى إنتاجية واستغلال الأراضي الشاسعة بالمحافظات الحدودية مثل محافظة مطروح والوادي الجديد في الزراعة وأن يتم الري بالتنقيط لتوفير المياه وأن يتم الري بواسطة المياه الجوفية في المحافظات الحدودية.