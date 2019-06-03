قالت الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان كعادته في إفطار الأسرة المصرية يقوم بالمكاشفة والمصارحة مع الحضور، وشكر المصريين على ما يقدمونه لمصر.

وأضافت المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ"الوطن": "التنسيقية تشرفت بالحضور والمشاركة في إفطار الأسرة المصرية ونحن سعداء للغاية لأن هذا يعني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالشباب ومشاركته في جميع الفعاليات، كما أن حديثه عن التنمية في سيناء واعتزازه بالمشروعات التي تقام فيها بشكل لم يحدث منذ عشرات السنين جعلنا فخورين بما يقوم به الرئيس ودليل على أن مصر على قلب رجل واحد".

وتابعت: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائما على تكريم أهالي الشهداء والمصابين وأسرهم وهذا دليل على اهتمامه ورؤيته بأن مصر هي أسرة كبيرة، ويحرص دائما على تواجد جميع طوائف الشعب".