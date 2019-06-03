تعرف على قصة 3 فنانيين طاردتهم شائعات الموت هذا الأسبوع

طاردت شائعات المرض والوفاة هذا الأسبوع ثلاثة فنانين كبار، منهم حسن حسني الذي انتشرت شائعة منذ يومين، تزعم أنه في حالة صحية غير مستقرة، ويتواجد في المستشفى، وبالاتصال به قال "حسني" لـ"الوطن"، إنه بصحة جيدة جدًا، ويتواجد في منزله، ولم يكتف من أطلق هذه الشائعة بخبر مرضه، لينشر خبر وفاته، بينما نفت زوجته ماجدة لـ"الوطن"، خبر وفاته، قائلة إنها شائعة سخيفه جدًا.

ونشر ابنه هشام حسني، عبر حسابه الخاص "فيس بوك"، صورة تجمعه مع والده كتب عليها:" أحب أشكر كل أصدقاءنا وأحبابنا اللي اتصلوا يطمنوا على والدي... والله ياجماعة والدي بخير وبصحة جيدة.. وياريت نتحرى الدقه في المواضيع دي والإشاعات الغبية اللي زادت عن الحد.. ونشكر كل من اطمأن علينا".

وزار الفنان محمد هنيدي، الفنان حسن حسني، في منزله، والتقطا سويًا صورة فيها يمسك الفنان "حسني" الشيشه لكي ينفي شائعة مرضه.

عزت أبو عوف

أما الشائعة الثانية، فنالت من الفنان عزت أبو عوف، وقالت إن حالته الصحية خطرة. فيما أوضحت زوجته أميرة أن الفنان عزت أبوعوف، يتواجد منذ ثلاثة أيام في المستشفى، بسبب إصابته بضغط منخفض وحالته مستقرة وسيخرج خلال أيام إلى منزله.

محمد نجم

أصيب الفنان محمد نجم، بجلطة دماغية دخل على إثرها الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وطلب ابنه شريف من الجمهور الدعاء لوالده في هذه الأيام المفترجة ليمر من هذه المِحنة. وفي الوقت ذاته، انتشرت صورة عبر سوشيال ميديا، نسبت للفنان محمد نجم وهو في العناية المركزة صدمت الجمهور.