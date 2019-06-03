شنت أجهزة مركز ومدينة العياط، بالتنسيق مع إدارة سرفيس الجيزة، حملة مكبرة، الاثنين، استهدفت تشديد الرقابة على سيارات الميكروباص وضبط المخالف منها، بسبب استغلال بعض السائقين موسم عيد الفطر لرفع الأجرة.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس مدينة العياط، لـ"الوطن"، إن حملات إزالة مخلفات القمامة، ورفع الإشغالات المخالفة، متواصلة، لافتًا إلى أنه جرى رفع مخلفات القمامة من على طريق مصر أسيوط الزراعي، مع إيجاد البديل الأمثل لأهل العياط بعيدًا عن الطريق العام.

وشدد على إعلان مجلس المدينة ضبط كل من يلقي القمامة بالطريق العام، وتحرير محضر والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.