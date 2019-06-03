بدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، زيارة دولة إلى بريطانيا تستمر ثلاثة أيام، في وقت تشهد فيه الأخيرة أزمة سياسية، على خلفية تعثر "بريكست" وسيتم استقبال ترامب وزوجته ميلانيا في قصر بكنجهام قبل أن يتناولا الغداء مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ثم يحضران مأدبة عشاء في المساء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ولم يتردد ترامب في التدخل بالشؤون الداخلية لبريطانيا قبيل وصوله إليها، ففي مقابلات مع صحف بريطانية انتقد الطريقة التي أدارت بها رئيسة الوزراء تيريزا ماي المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وقام بتزكية وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي يؤيد "بريكست" بلا اتفاق، لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لها. كما أشاد بالشعبوي نايجل فاراج زعيم حزب "بريكست" الذي فاز في الانتخابات للبرلمان الأوروبي.

وقد أثارت تصريحات ترامب هذه جدلا حيث دانها زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، معتبرا أنها "تدخل غير مقبول في ديمقراطيتنا". وكغيره من الرؤساء الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا، سيركز ترامب على "العلاقة الخاصة" بين بلاده وبريطانيا، التي واجهت اختبارات عديدة مؤخرا في عدد من الملفات، بما فيها إيران التي تدافع بريطانيا عن الاتفاق النووي المبرم معها.

كما تضغط واشنطن على لندن لاستبعاد مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات من شبكتها للجيل الخامس. وكما حدث خلال زيارته الرسمية العادية السابقة لبريطانيا في يوليو 2018 التي نزل خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع لندن تنديدا بها، أطلقت هذه المرة أيضا دعوات عديدة إلى التظاهر ضد زيارة ترامب الحالية لبريطانيا.

وسيحضر ترامب الأربعاء مراسم إحياء الذكرى الـ75 لإنزال قوات النورماندي في بورتسموث، سوية مع الملكة إليزابيث الثانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعد ذلك سيزور مع زوجته ميلانيا إيرلندا في السادس من يونيو ثم يتوجهان إلى النورماندي في فرنسا للمشاركة في الاحتفالات، التي أعدتها فرنسا لهذه المناسبة.