أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بلغت 206.8 مليون طن في عام 2017- 2018 مقابل 210 مليون طن عام 2016- 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.

وأوضح، الجهاز المركزي، في بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يحتفل به في 5 من يونيو كل عام، تحت شعار "دحر تلوث الهواء"، أن قطاع الكهرباء يمثل المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البترولية، والتي بلغت نسبته 44% من إجمالي الانبعاثات يليه قطاع النقل بنسبة 18% ثم قطاع الصناعة بنسبة 15%، بينما ساهم القطــاع المنزلي والتجاري بنسبة 8% من إجمالي الانبعــاثات عام2017- 2018.

وتابع، ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة "شمسي – رياح الزعفران" عام2016- 2017، وسجلت 2780 جيجا وات/ساعة مقابل 2225.5 جيجاوات/ساعة عام 2015- 2016 بنــسبة زيادة قدرهـا 24.9%.

جدير بالذكر، بدأ الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو منذ عام 1972، وأنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" بهدف دراسة المخاطر المحيطة بالبيئة والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر للحفاظ على البيئة.