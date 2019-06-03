تستقبل غدا الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات بمحافظة الجيزة، المواطنين في أبهى صورها، حيث نفذت المحافظة حملات موسعة للتجريد ورفع الأتربة والتجميل لاستقبال المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمباشرة أعمال النظافة بأنفسهم بالتنسيق مع هيئة النظافة.

وكلف المحافظ، برفع كفاءة النظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين والتأكد من عدم وجود أى سلبيات تواجه المواطنين خلال أيام العيد مع التأكد من أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق العامة بالشوارع والميادين وقص وتهذيب الأشجار، ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين.

وأشار المحافظ، إلى أن هيئة النظافة والتجميل جهزت 50 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا إضافة إلى تجهيز 4 سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة.

وأكد المحافظ على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع الوحدات ومديريات الخدمات يرأسها أحد المسؤولين ممن لديهم القدرة على التصرف في مواجهة الأزمات والكوارث وغيرها من الأحداث وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي أحداث.

كما وجه راشد، بالالتزام بتواجد مسؤولين على مستوى عال من الكفاءة الفنية والادارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والانارة والمستشفيات والوحدات الصحية في مواقعهم خلال أيام العيد وقيامهم بتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتوصيل الخدمات كاملة لجمهور المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال هذة الفترة.

وشملت حملات النظافة شوارع السكري ببين السرايات ومنطقة مصطفى محمود بمتفرعاتها وشارع التحرير والنيل تحت إشراف اللواء خالد المجايري رئيس حي الدقي أضافه إلى شوارع وادي النيل ومحمود بدر الدين وشرق الترسانة، وصلاح جاهين من شارع أحمد عرابي حتى محور 26 يوليو وميدان الحجاز ودجلة والإسراء، بقيادة اللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة.

كما تم تنفيذ حملات بمنطقة المجزر الآلي وطريق اللبيني والمنصورية والسيسي ومن القطعه 26 ب بهضبة الأهرام ومنشأة البكاري وكفر غطاطي بإشراف من العميد إيهاب مكاوي رئيس حي الهرم وشوارع الملكة والعشرين والملك فيصل وكفر طهرمس وعبد العال والزمر بإشراف من اسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور.

وشملت حملات النظافة بالمراكز قرية الجلاتمة والجزاية والمنصورية وبرقاش وأبو غالب وبني سلامة وكفر حجازي والشارع الرئيسي وكوبري نكلا بمشاركة العميد أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وشارع الساحة ودهان أسوار شركة السكر ومستشفى الحوامدية وطريق مصر أسيوط وشارع الجمهورية وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وطراد النيل بإشراف من أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية.

كما تم تنفيذ حملات نظافة بقرى صول وكفر قنديل بأطفيح إلى جانب رفع المخلفات بطريق أسيوط الزراعي بالعياط.