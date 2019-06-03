"المترو" تعلن خطة التشغيل خلال العيد.. و1202 رحلة بالخطوط الثلاثة

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الانتهاء من وضع جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطوط الثلاثة لأيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب خلال أيام العيد، واستمرار مد ساعات التشغيل بداية من الخامسة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل كتشغيل شهر رمضان المبارك، على أن تعود المواعيد الرسمية لمترو الأنفاق رابع أيام عيد الفطر لتصبح بداية من الخامسة والنصف صباحًا حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

وأضاف عبدالهادي أنه جرى إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ 1202 رحلة، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين "حلوان - المرج الجديدة" إلى 414، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة والمنيب إلى 468 رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة والأهرام بمصر الجديدة إلى 320 رحلة.

وأضاف عبدالهادي، أن الشركة لديها غرفة تحكم مركزية خاصة مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتي تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق أكثر أمانً عند استقلاله.

كما شملت الاستعدادات أيضا زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلًا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق مع تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات مرضية مفاجئة، مؤكدا أن هذه الخدمة الطبية مجانية لجميع لمرتادي مترو الأنفاق.

وأكد عبدالهادي وجود جميع قيادات الشركة على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة لتشديد المتابعة والتأكيد على انتظام حركة تشغيل القطارات مع التأكيد على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له ليعمل بجودة عالية تنعكس إيجابيًا على حسن الأداء وسلامة التشغيل لضمان سلامة الرحلة ووصول الراكب بمنتهى الأمان، كما سيتم الدفع بجميع فرق الطوارئ وانتشارها بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل أكمنة سرية ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات بشكل مكثف مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أي مخالفات ومواجهة كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدي لها على الفور وذلك على مدار اليوم.

وأضاف أن العمل داخل المرفق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة، مناشدًا جمهور الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الأرقام المخصصة لخدمة واتس آب (01221116048 - 01021778887) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة، لتقديم كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، مؤكدا أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وأضاف متحدث المترو أن جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتقدمون بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.