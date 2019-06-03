"المترو" يشارك في احتفالية ليلة القدر بمستشفى سرطان الأطفال 57357

شارك أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، في الاحتفالية السنوية بعنوان "احتفالية ليلة القدر"، التي أقيمت داخل قاعة مؤتمرات مستشفى 57357 بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والخاصة ورجال الدين وطلبة المدارس والجامعات، عرض خلالها فيلم تسجيلي عن التطورات التي طرأت على المستشفى منذ إنشائها والتوسعات الجارية لاستيعاب أكبر عدد من المرضي والقضاء على قوائم الانتظار.

جاء ذلك بدعوة من القائمين على مستشفى سرطان الأطفال 57357 وبتوجيهات من المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وأوضح عبدالهادي، خلال كلمته، أن شركة المترو وقعت عام 2016 بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 والمعهد القومي للأورام لخدمة مرضى الأورام ومرافقيهم، موضحا أنه يتضمن البروتوكول استخراج اشتراك مجاني بالمترو لمريض السرطان والمرافق له لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

وأكد عبدالهادي أن مريض السرطان الذي يحتاج إلى مرافق له عند الذهاب للعلاج يحق له الحصول على اشتراك مجانًا من خلال إحضار خطاب من المستشفى المعالج تؤكد أن الحالة تستدعي مرافقًا، خلال فترة العلاج، مشيرا إلى أن الاشتراك يجرى استخراجه من خلال ملء استمارة متوفرة بالمستشفى وتقديم صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي للحصول على الاشتراك.