قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية الدائرة 27 جيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانته بسرقة آخر بالإكراه بالطريق العام بأكتوبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عادل عبدالهادي ومحمد الحسيني وأمانة سر وجيه أديب وأبو بكر طه.

جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهم " حجاج .ع. ع " عاطل وآخرين مجهولين بسرقة الدراجة البخارية والهاتف المحمول ومبلغ مالي من المجني عليهم " عبدالناصر أ ع " ، " محمد. ر. ر " وذلك عن طريق الإكراه بالطريق العام باستيقافهما في الساعة الواحدة ليلا مشهرين في وجههم أسلحة نارية " فرد خرطوش " وسلاح أبيض " سكين " مهددين إعمالهم في جسدهما حال مقاومتهما وقاموا بتقيديهما لشل حركتهم وتمكنوا من سرقتهم والاستيلاء علي الدراجة النارية والهواتف المحمولة ومبلغ مالي ولاذوا بالفرار.

جاء في أقوال المجني عليهما في تحقيقات النيابة أنه أثناء سيرهما بطريق المريوطية في الواحدة ليلا مستقلين دراجة نارية فوجئا بالمتهم وآخرين بإشهار أسلحة نارية " فرد خرطوش وسلاح أبيض " وأمرا المجني عليهما بالترجل عن الدراجة النارية تحت تهديد السلاح وقاما بتقيديهما والاستيلاء على الدراجة النارية وهاتفين محمول وما كان بحوزتهما من مبالغ مالية ولاذوا بالفرار.

وتوصلت تحريات المباحث التي قام بها " محمود عنتر أحمد " ضابط مباحث مركز أبو النمرس بقيام المتهم وآخرين مجهولين بارتكاب الواقعة وأضاف بالتخلص من اللوحات المعدنية في أحد الحقول فاصطحبه إليها وعثر الضابط على إحدى اللوحات المعدنية الخاصة بالدراجة النارية وتعرف عليها المجني عليه وأقر بأنها خاصة بدراجته النارية المسروقة.