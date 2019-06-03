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بوريس جونسون يطلق حملته لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة

بوريس جونسون يطلق حملته لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة

المسلحون الأكراد يسلمون النرويج 5 أطفال يتامى من أبناء "الدواعش"

المسلحون الأكراد يسلمون النرويج 5 أطفال يتامى من أبناء "الدواعش"

مصر ورواندا تتطلعان لعقد دورة ثانية للجنة المشتركة

مصر ورواندا تتطلعان لعقد دورة ثانية للجنة المشتركة

محافظ كفر الشيخ يكلف بتشكيل لجنة فنية لمعاينة نفق الشهابية في بلطيم

محافظ كفر الشيخ يكلف بتشكيل لجنة فنية لمعاينة نفق الشهابية في بلطيم

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

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أسعار النفط ترتفع بفعل تطمينات سعودية

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