قبطان سفينة مصرية تقل مهاجرين غير شرعيين يطالب تونس بالسماح للرسو

وجه قبطان السفينة المصرية "ماريديف 601"، التي تعمل لصالح شركة نفطية، والتي أنقذت 75 مهاجرا غير قانوني من بينهم 9 مصريين قبالة السواحل التونسية نداء لسلطات البلاد، اليوم الاثنين، للسماح له وبصفة عاجلة الرسو بميناء "جرجيس" جنوب تونس، إثر تردي الوضع الصحي للمهاجرين.

وتدخلت السفينة المصرية مساء الجمعة الماضية، وأنقذت المهاجرين كانوا على متن زورق تعطل محركه، وكانوا حينها داخل المياه الاقليمية التونسية على بعد 25 ميلا من ميناء جرجيس، ولم تسمح لهم السلطات التونسية بالرسو ودخول ميناء جرجيس حتى اليوم، وفقا لقبطان السفينة.

وقال القبطان فوز سمير لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "أطلب من السلطات التونسية السماح لنا وبصفة عاجلة بالدخول لميناء جرجيس"، موضحا أن "الوضع الصحي للمهاجرين صعب جدا خصوصا مع انتشار مرض الجرب بينهم".

من جانبه، كشف رئيس فرع "الهلال الأحمر" التونسي بمدينة مدنين المنجي سليم في تصريح للوكالة الفرنسية أن "الهلال الأحمر"، أرسل وفدا طبيا لإجراء فحوصات طبية على المهاجرين فوق السفينة، مشيرا إلى أن 4 أشخاص يعانون من وضع صحي يستوجب تدخلا طبيا، بينما أصيب غالبيتهم بمرض الجرب المعدي، فيما أعربت منظمة "الهجرة الدولية"، في بيان، أمس الأحد، عن قلقها البال بشأن الحالة الصحية للمهاجرين ودعت الحكومة التونسية للسماح للمهاجرين بالنزول في ميناء جرجيس.

وأكدت رئيسة بعثة المنظمة في تونس لورينا لاندو، استعداد المنظمة لتوفير الدعم، وقالت: "نحن على أتم استعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة فيما يتعلق بتوفير المأوى والرعاية الطبية والغذاء والدعم النفسي والاجتماعي للناجين".

وأشارت المنظمة، إلى أنه تتوزع جنسيات المهاجرين بين 64 بنجلادشياً و9 مصريين ومغربيا وسودانيا، بينهم 32 طفلا وقاصرا على الأقل، وقال: "وهم بحاجة ماسة إلى الماء والغذاء والملابس والاغطية وخاصة المساعدة الطبية.