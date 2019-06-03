قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الله سبحانه وتعالى قصد الصوم لأجل أن يحقق مناعة ووقاية لدى الإنسان، مشيرًا إلى أنه خلال شهر رمضان يكون هناك مانعا بين الإنسان وبين الذنب، لأنه إذا لم يرتكب الإنسان ذنبا سيبتعد عن النار ويقترب من الجنة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم"، عبر شاشة "CBC"، أن الذي يقرب إلى الجنة من قول وفعل هي هذه المرحلة التي ولدها الصوم لدى الإنسان، حيث يكون مقتربًا من الطاعة ومبتعدا عن المعصية.

وتابع: "هذه الحالة تحتاج إلى جهاد ومكابدة النفس والأخذ على النفس شيئًا فشيئًا حتى تُربى تربية حسنة، والنفس الطيعة تتبع الشهوات والأهواء، ولكن إذا أمسكها الإنسان ودربها فإنه يحبب إليها الطاعة".