نشبت معركة تصريحات بين المراكز الإعلامية للمؤسسات الدينية الإسلامية حول هلال شوال وموعد عيد الفطر، حيث نشر المركز الإعلامي لجامعة الأزهر علي صفحة الجامعة تهنئة بعيد الفطر، والذي سيحل وفقا للصفحة يوم الأربعاء المقبل.

من قبلها بساعات، نشر عدد من أعضاء المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر على حساباتهم الخاصة، منهم أحد مسؤولي الإعلام بالأزهر يدعي أحمد الصامولي وغيره من أعضاء المركز، أن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء، وأن غدا المتمم لشهر رمضان.

وعلق المركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية، على تلك التدوينات بمنشور لها قبل دقائق علي حساباتها بمواقع التواصل تحت عنوان "تنويه مهم"، جاء فيه أن كل ما تم نشره عن موعد بداية شهر شوال على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأوضح المركز الاعلامي للدار، أن الدار لم تعلن رؤية هلال شهر شوال حتى الآن، والنتيجة سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على الصفحة وعلى التليفزيون المصري.