إعدام أغذية بمطعم شهير بالزقازيق لوجود خطر داهم على المواطنين

شنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، حملة مكبرة ضمت مراقبي ومفتشي الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية بالزقازيق للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن مخاطبة الجهات المختصة لغلق مكان لتجهيز الطعام خاص بمطعم شهير بمدينة الزقازيق، لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة، كما جرى إعدام 738 كيلوجراما أغذية لحوم وأسماك، وحُرر 11 محضر جنحة صحية، وفقا لبيان صادر عن محافظة الشرقية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.