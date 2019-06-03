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محافظ قنا يتابع أعمال النظافة بكورنيش النيل استعدادا لعيد الفطر

محافظ قنا يتابع أعمال النظافة بكورنيش النيل استعدادا لعيد الفطر

استعدادا لعيد الفطر.. "صحة الفيوم" ترفع حالة الطوارئ وتلغي الإجازات

غدا أول أيام عيد الفطر في السعودية

غدا أول أيام عيد الفطر في السعودية

عاجل| المجلس العسكري السوداني: خسائر وإصابات أثناء مداهمة المجرمين

عاجل| المجلس العسكري السوداني: خسائر وإصابات أثناء مداهمة المجرمين

وزير التعليم العالي يجتمع مع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات

وزير التعليم العالي يجتمع مع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات

إعدام أغذية بمطعم شهير بالزقازيق لوجود خطر داهم على المواطنين

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مواعيد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات.. العريش الأولى والسلوم الأخيرة

مواعيد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات.. العريش الأولى والسلوم الأخيرة

أحمد عز عن فيلم "الممر": أرتدى "أفرول" الفنان لخدمة بلدي مثل ضابط الجيش والشرطة (حوار)

أحمد عز عن فيلم "الممر": أرتدى "أفرول" الفنان لخدمة بلدي مثل ضابط الجيش والشرطة (حوار)

غناء وطبول وأكلات شرقية فى حفل سحور بأمريكا

غناء وطبول وأكلات شرقية فى حفل سحور بأمريكا

رمضان زمان.. الصوم على المسامير

رمضان زمان.. الصوم على المسامير

"بر لآخر نفس".. "شريف" رفض ترك والدته في حريق بطنطا وتوفي معها

"بر لآخر نفس".. "شريف" رفض ترك والدته في حريق بطنطا وتوفي معها

حكاية إفّيه| «أنت الكلب الكبير»

حكاية إفّيه| «أنت الكلب الكبير»

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