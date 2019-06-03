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"رسالة سلام بكل اللغات".. شيخ الأزهر يهنئ السيسى والمسلمين بحلول العيد

"رسالة سلام بكل اللغات".. شيخ الأزهر يهنئ السيسى والمسلمين بحلول العيد

"الأوقاف" تحذر من تعليق لافتات التهنئة الشخصية بالعيد

"الأوقاف" تحذر من تعليق لافتات التهنئة الشخصية بالعيد

خبيرة أبراج تبشر أصحاب برج الجوزاء هذا الأسبوع

خبيرة أبراج تبشر أصحاب برج الجوزاء هذا الأسبوع

مصادر: متابعة استطلاع ظهور هلال شوال من عدمه عقب صلاة العشاء

مصادر: متابعة استطلاع ظهور هلال شوال من عدمه عقب صلاة العشاء

"الإفتاء": لم تثبت لنا رؤية هلال شهر شوال

"الإفتاء": لم تثبت لنا رؤية هلال شهر شوال

الفرحة جاية جاية.. طقوس عيد الفطر بين الصلاة واللمة وشراء الملابس

الفرحة جاية جاية.. طقوس عيد الفطر بين الصلاة واللمة وشراء الملابس

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مواعيد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات.. العريش الأولى والسلوم الأخيرة

مواعيد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات.. العريش الأولى والسلوم الأخيرة

أحمد عز عن فيلم "الممر": أرتدى "أفرول" الفنان لخدمة بلدي مثل ضابط الجيش والشرطة (حوار)

أحمد عز عن فيلم "الممر": أرتدى "أفرول" الفنان لخدمة بلدي مثل ضابط الجيش والشرطة (حوار)

غناء وطبول وأكلات شرقية فى حفل سحور بأمريكا

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رمضان زمان.. الصوم على المسامير

"بر لآخر نفس".. "شريف" رفض ترك والدته في حريق بطنطا وتوفي معها

"بر لآخر نفس".. "شريف" رفض ترك والدته في حريق بطنطا وتوفي معها

حكاية إفّيه| «أنت الكلب الكبير»

حكاية إفّيه| «أنت الكلب الكبير»

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