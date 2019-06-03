مصادر: متابعة استطلاع ظهور هلال شوال من عدمه عقب صلاة العشاء

كشفت مصادر منذ قليل، أنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال 1440 هـ، من عدمه عقب صلاة العشاء.

وكان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أعلن بعد صلاة المغرب عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1440 هـ، ليكون غدا الثلاثاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك 5 يونيو 2019.

وقال الدكتور محمد جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح سابق لـ"الوطن" إن غُرة شوال وأول أيام عيد الفطر سيوافق هذا العام الثلاثاء 4 يونيو المقبل فلكياً، مؤكداً أن رمضان هذا العام سيكون 29 يوماً فقط، وصلاة العيد ستكون فى الخامسة و19 دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.

واختلفت الدول العربية في رؤية هلال شوال، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يونيو الجاري.

وأعلنت 4 دول حتى الآن أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، على رأسهم المملكة العربية السعودية، حيث قال بيان من الديوان الملكي السعودي عن المحكمة العليا في السعودية، الاثنين، عن ثبوت رؤية شهر شوال، مما يعني أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه، فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، لتقرر المحكمة العليا أن الثلاثاء 4 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، وفقا لما جاء في بيان الديوان الملكي السعودي.

كما اتفقت دول الكويت والإمارات وقطر، مع المملكة العربية السعودية.